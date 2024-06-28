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Николай Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Алексеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
506-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.11.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.11.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 448об-449
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Николай Алексеевич
Отец - Алексей Никитич, солдат (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Ивановна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Всеволодовна, солдатская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Илья Федорович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Николай; Алексей Никитин; Матрена Иванова; Илья Федоров; Екатерина Всеволодова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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