Сергей Павлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Сергей Павлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 505-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 25.11.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- псаломщик
- Нас. Пункт приписки
- с. Элноть
- Дата крещения
- 26.11.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 447об-448
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Анна Сергеевна
Отец - Сергей Никандрович, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ольга Константиновна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Павлович, псаломщик (с. Элноть)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Анна; Сергий Никандров; Ольга Константинова; Сергий Павлов; Анна Александрова; Павел Александров Золотарев
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