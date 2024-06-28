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Евгения Арсениевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евгения Арсениевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
501-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.11.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.11.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 446об-447
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Евгения Арсениевна
Отец - Арсений Никандрович, солдат (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Федоровна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Михайловна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Матвеевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евгения; Арсений Никандров; Наталья Федорова; Сергий Матвеев; Александра Михайлова; Павел Александров Золотарев
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