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Александра Ивановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
499-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. Пункт приписки
д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
09.11.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 446об-447
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Александр Николаевич
Отец - Николай Никитич, солдат (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Марфа Александровна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Владимирович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Ивановна, крестьянская вдова (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Николай Никитин; Марфа Александрова; Александр Владимиров; Александра Иванова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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