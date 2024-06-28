Евдокия Михайловна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Евдокия Михайловна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 498-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 07.11.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. Пункт приписки
- д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 08.11.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 446об-447
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Екатерина Николаевна
Отец - Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Антоновна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Андреевич, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Николай Андреев - Отметка у Екатерины: Выдана копия 8.7.55 еще 20.3.56
- Примечание / Дополнительно
- Николай Андреев - Отметка у Екатерины: Выдана копия 8.7.55 еще 20.3.56
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Екатерина; Николай Андреев; Анна Антонова; Василий Андреев; Евдокия Михайлова; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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