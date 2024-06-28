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Екатерина Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Екатерина Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
498-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.11.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.11.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 446об-447
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Екатерина Николаевна
Отец - Николай Андреевич, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Антоновна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Андреевич, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Михайловна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Николай Андреев - Отметка у Екатерины: Выдана копия 8.7.55 еще 20.3.56
Примечание / Дополнительно
Николай Андреев - Отметка у Екатерины: Выдана копия 8.7.55 еще 20.3.56
Комментарий наборщика
Имена в МК: Екатерина; Николай Андреев; Анна Антонова; Василий Андреев; Евдокия Михайлова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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