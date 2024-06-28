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Фекла Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Фекла Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
494-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.11.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.11.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 445об-446
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Павел Александрович
Отец - Александр Иванович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Фекла Павловна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павел Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Павел; Александр Иванов; Фекла Павлова; Павел Сергеев; Евдокия Иванова; Павел Александров Золотарев
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