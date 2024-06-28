Елизавета Ивановна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Елизавета Ивановна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 493-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 30.10.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 31.10.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 444об-445
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 46 жен
Урожд. - Екатерина Геннадиевна
Отец - Геннадий Васильевич, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Елизавета Ивановна (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Михайлович, крестьянин (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Яковлевна, солдатская жена (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Геннадий Васильев - Отметка у Екатерины: 29.5.43
- Примечание / Дополнительно
- Геннадий Васильев - Отметка у Екатерины: 29.5.43
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Екатерина; Геннадий Васильев; Елизавета Иванова; Димитрий Михайлов; Марья Яковлева; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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