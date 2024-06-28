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Евдокия Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
489-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 443об-444
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Анна Александровна
Отец - Александр Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Ивановна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская жена (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Павлович, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Александр Павлов; Параскева Иванова; Николай Павлов; Евдокия Андреева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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