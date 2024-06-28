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Николай Павлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Николай Павлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
489-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 443об-444
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Анна Александровна
Отец - Александр Павлович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Ивановна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Андреевна, крестьянская жена (д. Починок-Ананьин, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Павлович, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Александр Павлов; Параскева Иванова; Николай Павлов; Евдокия Андреева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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