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Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
488-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 443об-444
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 муж
Урожд. - Александр Николаевич
Отец - Николай Ильич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евдокия Васильевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Наталья Семеновна, крестьянская жена (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Павл Сергеевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Николай Ильин; Евдокия Васильева; Павл Сергеев; Наталья Семенова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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