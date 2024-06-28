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Евдокия Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
486-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
11.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Анна Ивановна
Отец - Иван Константинович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Марфа Семеновна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Семеновна, крестьянская девица (д. Починок, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Яков Александрович, крестьянский сын (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Иван Константинов; Марфа Семенова; Яков Александров; Евдокия Семенова; Павел Александров Золотарев
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