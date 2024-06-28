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Сергей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Сергей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
485-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Анастасия Сергеевна
Отец - Сергей Николаевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Филипповна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Николаевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Петр Николаевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анастасия; Сергий Николаев; Татиана Филиппова; Петр Николаев; Анна Николаева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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