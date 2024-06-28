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Анастасия Николаевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анастасия Николаевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
484-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Анна Сергеевна
Отец - Сергей Николаевич, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Филипповна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Николаевна, крестьянская девица (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Филиппович, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Сергий Николаев - Близнецы Анна, Анастасия
Примечание / Дополнительно
Сергий Николаев - Близнецы Анна, Анастасия
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Сергий Николаев; Татиана Филиппова; Михаил Филиппов; Анастасия Николаева; Павел Александров Золотарев
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