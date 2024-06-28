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Евфросинья Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евфросинья Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
483-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Сергей Васильевич
Отец - Василий Григорьевич, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евфросинья Семеновна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Григорьевна, крестьянская жена (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Филипп Васильевич, крестьянский сын (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий; Василий Григорьев; Евфросинья Семенова; Филипп Васильев; Екатерина Григорьева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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