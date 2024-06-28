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Наталья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Наталья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
482-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.09.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 441об-442
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Андрей Григорьевич
Отец - Григорий Васильевич, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Андреевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Варвара Никитична, крестьянская девица (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Михайлович, крестьянин (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Андрей; Григорий Васильев; Наталья Андреева; Федор Михайлов; Варвара Никитина; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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