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Анастасия Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анастасия Егоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
478-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Пелагея Николаевна
Отец - Цветков Николай Иванович, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Цветкова Мария Сергеевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Егоровна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Отметка у Пелагии: Высл 15.3.50
Примечание / Дополнительно
Отметка у Пелагии: Высл 15.3.50
Комментарий наборщика
Имена в МК: Пелагия; Николай Иванов Цветков; Марья Сергеева; Федор Яковлев; Анастасия Егорова; Павел Александров Золотарев
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