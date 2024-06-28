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Цветков Алексей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Цветков Алексей Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
477-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.10.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.10.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 442об-443
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Цветков Алексей Николаевич
Отец - Цветков Николай Иванович, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Цветкова Мария Сергеевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Егоровна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Яковлевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Николай Иванов - Близнецы Алексей, Пелагия
Примечание / Дополнительно
Николай Иванов - Близнецы Алексей, Пелагия
Комментарий наборщика
Имена в МК: Алексей; Николай Иванов; Марья Сергеева; Федор Яковлев; Анастасия Егорова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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