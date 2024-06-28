Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Семеновна

Александра Семеновна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Семеновна
Тип записи
о рождении
Номер записи
476-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
18.09.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 440об-441
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Любовь Парфениевна
Отец - Парфений Степанович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Александра Семеновна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Андреевна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Павлович, крестьянский сын (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Любовь; Парфений Степанов; Александра Семенова; Иван Павлов; Анна Андреева; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close