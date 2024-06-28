Матвей Михайлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Матвей Михайлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 474-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 10.09.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 11.09.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 440об-441
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Федор Михайлович
Отец - Михаил Аристархович, крестьянин (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Филипповна (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Николаевна, крестьянская девица (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матвей Михайлович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Михаил Аристархов - Отметка у Федора: 20.8.40
- Примечание / Дополнительно
- Михаил Аристархов - Отметка у Федора: 20.8.40
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Феодор; Михаил Аристархов; Анна Филиппова; Матвей Михайлов; Екатерина Николаева; Павел Александров Золотарев
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