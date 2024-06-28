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Федор Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Федор Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
474-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.09.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
11.09.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 440об-441
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Федор Михайлович
Отец - Михаил Аристархович, крестьянин (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Филипповна (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Екатерина Николаевна, крестьянская девица (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матвей Михайлович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Михаил Аристархов - Отметка у Федора: 20.8.40
Примечание / Дополнительно
Михаил Аристархов - Отметка у Федора: 20.8.40
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодор; Михаил Аристархов; Анна Филиппова; Матвей Михайлов; Екатерина Николаева; Павел Александров Золотарев
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