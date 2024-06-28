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Прасковья Андреевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Прасковья Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
469-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.08.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
30.08.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 439об-440
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Марфа Порфирьевна
Отец - Порфирий Сергеевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Андреевна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Александровна, крестьянская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Семенович, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Марфа; Порфирий Сергеев; Параскева Андреева; Иван Семенов; Анна Александрова; Павел Александров Золотарев
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