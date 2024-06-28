Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александр
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
467-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.08.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Дата крещения
26.08.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 438об-439
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Александр
Мать - Дарья Алексеевна, крестьянская девица
Воспр. - Михаил Власович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Фекла Алексеевна, крестьянская девица (д. Пустынь, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Дарья Алексеева - Александр незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
; Дарья Алексеева - Александр незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Имена в МК: Дарья Алексеева; Михаил Власов; Фекла Алексеева; Павел Александров Золотарев
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Андреем К.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close