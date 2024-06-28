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Надежда Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Надежда Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
465-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.08.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Раменье, Трофимовская вол., Тотемский у., Вологодская губ.
Дата крещения
17.08.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 438об-439
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Анна Дмитриевна
Отец - Дмитрий Романович, жена (д. Раменье, Трофимовская вол., Тотемский у., Вологодская губ.)
Мать - Надежда Дмитриевна (д. Раменье, Трофимовская вол., Тотемский у., Вологодская губ.)
Воспр. - Ксения Александровна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Анна; Димитрий Романов; Надежда Дмитриева; Ксения Александрова; Павел Александров Золотарев
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