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Синклитикия Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Синклитикия Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
461-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.08.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.08.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 437об-438
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Евдокия Федоровна
Отец - Федор Макарович, крестьянин (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Синклитикия Федоровна (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Василий Андреевич, крестьянский сын (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Синклитикия Дементиевна, крестьянская жена (д. Кобылино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Феодор Макаров; Сигклитикия Федорова; Василий Андреев; Сигклитикия Дементьева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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