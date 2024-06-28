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Евдокия Егоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Егоровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
460-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
01.08.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 436об-437
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Евдокия Егоровна
Отец - Егор Игнатиевич, солдат (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Ивановна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александр Степанович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ирина Ивановна, крестьянская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Егор Игнатьев; Марья Иванова; Александр Степанов; Ирина Иванова; Павел Александров Золотарев
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