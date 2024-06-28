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Смирнов Андрей Степанович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Смирнов Андрей Степанович
Тип записи
о рождении
Номер записи
459-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
29.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 436об-437
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Евдокия Андреевна
Отец - Смирнов Андрей Степанович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Смирнова Александра Васильевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Елизавета Степановна, крестьянская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Константинович, Любимский мещанин (д. Панфилово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Андрей Степанов Смирнов - Отметка у Евдокии: 20.1.70. Фамилия Смирнов дописана карандашом
Примечание / Дополнительно
Андрей Степанов Смирнов - Отметка у Евдокии: 20.1.70. Фамилия Смирнов дописана карандашом
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Андрей Степанов Смирнов; Александра Васильева; Михаил Константинов; Елизавета Степанова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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