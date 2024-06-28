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Дьячков Александр Николаевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Дьячков Александр Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
458-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 436об-437
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Дьячков Александр Николаевич
Отец - Дьячков Николай Александрович, почетный гражданин (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Дьячкова Анна Васильевна (д. Элхи, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Белоруссова Аполлинария Геннадиевна, жена Коллежского ассесора (г. Юрьевец, Юрьевецкий у., Костромская губ.)
Воспр. - Разумовский Николай Геннадиевич, сын чиновника (г. Любим, Любимский вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Александр; Николай Александров Дьячков; Анна Васильева; Николай Геннадиев Разумовский; Аполлинария Геннадиева Белоруссова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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