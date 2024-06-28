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Евдокия Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Евдокия Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
453-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
12.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 434об-435
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Владимир Сергеевич
Отец - Сергей Никитич, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Серафима Федоровна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Сергеевна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Николай Андреевич, крестьянский сын (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Владимир; Сергий Никитин; Серафима Федорова; Николай Андреев; Евдокия Сергеева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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