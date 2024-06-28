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Василий Александрович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Василий Александрович
Тип записи
о рождении
Номер записи
451-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
08.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 434об-435
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Ольга Васильевна
Отец - Василий Александрович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Прасковья Ивановна (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Владимирович, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Ивановна, солдатская жена (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Ольга; Василий Александров; Параскева Иванова; Иван Владимиров; Матрена Иванова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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