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Петр Михайлович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Петр Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер записи
450-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
05.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 434об-435
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Сергей Петрович
Отец - Петр Михайлович, крестьянин (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Матрона Степановна (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Макарович, крестьянский сын (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дарья Петровна, крестьянская девица (д. Ермаково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий; Петр Михайлов; Матрена Степанова; Алексей Макаров; Дарья Петрова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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