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Анна Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Анна Сергеевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
449-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.07.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
02.07.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 433об-434
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Сергей Владимирович
Отец - Владимир Николаевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Сергеевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Ирина Ивановна, крестьянская девица (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Петр Сергеевич, крестьянский сын (д. Журавлево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Сергий; Владимир Николаев; Анна Сергеева; Петр Сергеев; Ирина Иванова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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