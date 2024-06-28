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Агриппина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Агриппина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер записи
443-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. Пункт приписки
д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
04.06.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 432об-433
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Федор Иванович
Отец - Иван Павлович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Агриппина Алексеевна (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Агриппина Васильевна, крестьянская девица (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Геннадий Петрович, крестьянин (д. Василево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Феодор; Иван Павлов; Агрипина Алексеева; Геннадий Петров; Агрипина Васильева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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