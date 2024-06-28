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Серафима Павловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Серафима Павловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
439-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.05.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдатская жена
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
23.05.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 431об-432
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Иван Иванович
Отец - Иван Константинович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анисья Ивановна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Егор Константинович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Серафима Павловна, солдатская жена (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Иоанн; Иван Константинов; Анисья Иванова; Егор Константинов; Серафима Павлова; Павел Александров Золотарев
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