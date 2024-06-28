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Андрей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Андрей Андреевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
438-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.05.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
21.05.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 431об-432
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Константин Андреевич
Отец - Андрей Андреевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Анна Ивановна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Сергеевна, крестьянская жена (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иосиф Яковлевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Константин; Андрей Андреев; Анна Иванова; Иосиф Яковлев; Анна Сергеева; Павел Александров Золотарев
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