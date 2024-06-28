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Татьяна Федоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Татьяна Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
437-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.05.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
19.05.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 430об-431
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Елена Андреевна
Отец - Андрей Михайлович, крестьянин (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Федоровна (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анна Андреевна, крестьянская девица (д. Халдеево, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Егор Савинович, крестьянин (д. Тимино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Елена; Андрей Михайлов; Татиана Федорова; Егор Савинов; Анна Андреева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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