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Ирина Ефимовна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ирина Ефимовна
Тип записи
о рождении
Номер записи
436-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.05.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
14.05.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 430об-431
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Елена Павловна
Отец - Павел Николаевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Ирина Ефимовна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Варвара Никитична, крестьянская жена (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Николаевич, крестьянский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Елена; Павел Николаев; Ирина Евфимова; Иван Николаев; Варвара Никитина; Павел Александров Золотарев
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