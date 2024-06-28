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Иван Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Иван Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
433-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.05.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
солдат
Нас. Пункт приписки
д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
03.05.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 429об-430
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Арсений Иванович
Отец - Иван Васильевич, солдат (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Евгения Васильевна (д. Болваново, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иосиф Яковлевич, крестьянин (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Феодосия Васильевна, крестьянская жена (д. Поторочино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Арсений; Иван Васильев; Евгения Васильева; Иосиф Яковлев; Федосья Васильева; Павел Александров Золотарев
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