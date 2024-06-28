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Ирина Сергеевна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Ирина Сергеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
431-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.04.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
16.04.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 429об-430
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Ирина Сергеевна
Отец - Сергей Иванович, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Наталья Никитична (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Александра Сергеевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Алексей Сергеевич, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Ирина; Сергий Иванов; Наталья Никитина; Алексей Сергеев; Александра Сергеева; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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