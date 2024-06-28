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Александра Михайловна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Александра Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер записи
429-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.04.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.
Дата крещения
10.04.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 428об-429
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Василий Григорьевич
Отец - Григорий Романович, крестьянин (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Мать - Александра Михайловна (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Воспр. - Ольга Михайловна, крестьянская девица (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Михайлович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Василий; Григорий Романов; Александра Михайлова; Сергий Михайлов; Ольга Михайлова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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