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Надежда Никифоровна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Надежда Никифоровна
Тип записи
о рождении
Номер записи
427-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.04.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
03.04.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 428об-429
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Ирина
Мать - Надежда Никифоровна, крестьянская девица
Воспр. - Александр Никифорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Глебовна, крестьянская жена (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Надежда Никифорова - дочь - незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
; Надежда Никифорова - дочь - незаконнорожденная
Комментарий наборщика
Имена в МК: Надежда Никифорова; Александр Никифоров; Евдокия Глебова; Павел Александров Золотарев
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