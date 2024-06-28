Ирина
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Ирина
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 427-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 02.04.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Дата крещения
- 03.04.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 428об-429
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Ирина
Мать - Надежда Никифоровна, крестьянская девица
Воспр. - Александр Никифорович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Евдокия Глебовна, крестьянская жена (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: ; Надежда Никифорова - дочь - незаконнорожденная
- Примечание / Дополнительно
- ; Надежда Никифорова - дочь - незаконнорожденная
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Надежда Никифорова; Александр Никифоров; Евдокия Глебова; Павел Александров Золотарев
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