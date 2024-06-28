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Михаил Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Михаил Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
424-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.03.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
28.03.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 427об-428
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Мария Михайловна
Отец - Михаил Григорьевич, крестьянин (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Екатерина Михайловна (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Любовь Сергеевна, крестьянская девица (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Михаил Всеволодович, крестьянский сын (д. Балахонка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Михаил Григорьев; Екатерина Михайлова; Михаил Всеволодов; Любовь Сергеева; Павел Александров Золотарев
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