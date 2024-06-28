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Константин Васильевич

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Константин Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер записи
422-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.03.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. Пункт приписки
д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
20.03.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 427об-428
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Мария Павловна
Отец - Павел Яковлевич, солдат (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Вера Васильевна (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анастасия Иосифовна, крестьянская девица (д. Григорово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Константин Васильевич, крестьянский сын (д. Дмитревка, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Павел Яковлев; Вера Васильева; Константин Васильев; Анастасия Осипова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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