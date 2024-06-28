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Степан Карпович

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Степан Карпович
Тип записи
о рождении
Номер записи
421-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.03.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
15.03.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 426об-427
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Мария Степановна
Отец - Степан Карпович, крестьянин (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Ивановна (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Николаевич, крестьянин (д. Окулово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Матрона Николаевна, крестьянская вдова (д. Дудорово, Письменская вол., Буйский у., Костромская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Мария; Степан Карпов; Татиана Иванова; Иван Николаев; Матрона Николаева; Павел Александров Золотарев
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