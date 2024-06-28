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Мария Степановна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Степановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
420-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.03.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. Пункт приписки
д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
10.03.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 426об-427
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Дарья Андреевна
Отец - Андрей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Серафима Николаевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Андреевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Степановна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Андрей Семенов - Отметка у Дарьи: 7.2.44, ?4.9.47
Примечание / Дополнительно
Андрей Семенов - Отметка у Дарьи: 7.2.44, ?4.9.47
Комментарий наборщика
Имена в МК: Дарья; Андрей Семенов; Серафима Николаева; Димитрий Андреев; Марья Степанова; Павел Александров Золотарев
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