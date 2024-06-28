Серафима Николаевна
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Серафима Николаевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 420-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 09.03.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Нас. Пункт приписки
- д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 10.03.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 426об-427
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Дарья Андреевна
Отец - Андрей Семенович, крестьянин (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Серафима Николаевна (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Дмитрий Андреевич, крестьянский сын (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Мария Степановна, крестьянская жена (д. Сумароково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Андрей Семенов - Отметка у Дарьи: 7.2.44, ?4.9.47
- Примечание / Дополнительно
- Андрей Семенов - Отметка у Дарьи: 7.2.44, ?4.9.47
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Дарья; Андрей Семенов; Серафима Николаева; Димитрий Андреев; Марья Степанова; Павел Александров Золотарев
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- Индексация данных проведена Андреем К.
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