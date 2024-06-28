Иван Николаевич
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Иван Николаевич
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 419-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.03.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- солдатский сын
- Нас. Пункт приписки
- д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 06.03.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 426об-427
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Василий Сергеевич
Отец - Сергей Николаевич, крестьянин (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Агриппина Андреевна (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Агриппина Андреевна, крестьянская жена (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Иван Николаевич, солдатский сын (д. Федково, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Василий; Сергий Николаев; Агрипина Андреева; Иван Николаев; Агрипена Андреева; Павел Александров Золотарев
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