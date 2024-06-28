Дмитрий Михайлович
Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
- ФИО
- Дмитрий Михайлович
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 416-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 17.02.1900
- Губерния прихода
- Ярославская
- Уезд прихода
- Любимский
- Место прихода
- Успенское на Секше
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
- Дата крещения
- 18.02.1900
- Священнослужители
- священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
- Архивный код
- ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 425об-426
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Евдокия Дмитриевна
Отец - Дмитрий Михайлович, крестьянин (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Татьяна Григорьевна (д. Харино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Татьяна Васильевна, крестьянская жена (д. Минино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Федор Иванович, крестьянин (д. Пятино, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Примечание: Димитрий Михайлов - Отметка у Евдокии: Выд.копия 2.4.34
- Примечание / Дополнительно
- Димитрий Михайлов - Отметка у Евдокии: Выд.копия 2.4.34
- Комментарий наборщика
- Имена в МК: Евдокия; Димитрий Михайлов; Татиана Григорьева; Федор Иванов; Татиана Васильева; Павел Александров Золотарев
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