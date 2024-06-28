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Мария Филипповна

Из справочника
Метрические книги с. Успенское на Секше за 1896-1900 годы
ФИО
Мария Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер записи
415-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.02.1900
Губерния прихода
Ярославская
Уезд прихода
Любимский
Место прихода
Успенское на Секше
Нас. Пункт приписки
д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.
Дата крещения
16.02.1900
Священнослужители
священник Корсунский Александр, диакон Панов Александр, псаломщик Золотарев Павел Александрович
Архивный код
ГАЯО (Ярославль), ф.1118, оп.1-2, д.4271, лист: 425об-426
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Евдокия Дементиевна
Отец - Дементий Андреевич, крестьянин (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Мать - Мария Филипповна (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Анисья Ивановна, крестьянская жена (д. Хомутово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Воспр. - Сергей Михайлович, крестьянский сын (д. Окульцово, Заобнорская вол., Любимский у., Ярославская губ.)
Комментарий наборщика
Имена в МК: Евдокия; Дементий Андреев; Марья Филиппова; Сергий Михайлов; Анисья Иванова; Павел Александров Золотарев
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Индексация данных проведена Андреем К.

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